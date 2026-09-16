En Bochas: Perú consigue la sexta medalla de oro en los Juegos Odesur Santa Fe 2026

La delegación nacional, con integrantes de programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), finalizó el cuarto día de competencias de los Juegos Odesur Santa Fe 2026, con un total de 26 medallas, entre ellas, una de oro, gracias a bochas, otra de plata en gimnasia artística, y una más de bronce en natación.
La actual gestión del IPD, liderada por su presidente, Óscar Fernández Cáceres, felicitó el triunfo de nuestros deportistas, quienes se preparan rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
En bochas, Tomaz Centa y Rosalba Rojas consiguieron la presea dorada en la modalidad de Mixto Petanca, tras derrotar en la final por 12-4 a la dupla chilena conformada por Rodolfo Gálvez y Sabrina Polito.
Mientras que Daniel Agüero, del PAD del IPD, obtuvo la de plata en la rutina de Salto masculino de gimnasia artística, con un puntaje de 13.537. El oro fue para el brasileño Yuri Monteverde (13.575).
La también integrante del PAD del IPD, Yasmín Silva, conquistó el bronce en la prueba de los 200 metros mariposa femenino de natación, luego de cronometrar 2min 14s 84c, solo dos segundos menos que la ganadora, la brasileña María de Carvalho (2:12.61).
Tomaz Centa, Rosalba Rojas, Daniel Agüero y Yasmín Silva integran la delegación peruana en Santa Fe 2026, conformada por más de 100 integrantes del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028, Programa Lima 2027, Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Nacional de Maratonistas (PNM) del Instituto Peruano del Deporte (IPD).