Paolo Guerrero y Flamengo sellan acuerdo y ponen fin a millonaria disputa judicial

La disputa se originó tras la suspensión de Guerrero por dopaje en 2017 y los perjuicios que Flamengo atribuyó a su ausencia durante el periodo de sanción.

Paolo Guerrero y Flamengo llegaron a un acuerdo para poner fin a una disputa judicial que se prolongó durante ocho años y que comprendía dos procesos iniciados por el club brasileño contra el delantero peruano.

Las demandas estaban relacionadas con indemnizaciones que, en conjunto, ascendían a 2 millones de reales, unos 388.674 dólares. El acuerdo fue comunicado a la Justicia de Río de Janeiro mediante una solicitud presentada el lunes por los abogados de Flamengo, Michel Asseff Filho y André Oliveira de Meira Ribeiro.

El club informó al Tribunal Regional de Justicia de Río de Janeiro que desistía de las dos acciones legales contra el futbolista. Los términos económicos del acuerdo alcanzado entre ambas partes no fueron revelados públicamente.

¿POR QUÉ FLAMENGO DEMANDÓ A PAOLO GUERRERO?

Una de las demandas presentadas por Flamengo contemplaba el pago de 200 mil reales por daños morales contra Paolo Guerrero y la Federación Peruana de Fútbol. El club brasileño argumentaba que la situación relacionada con el delantero había afectado su imagen y generado perjuicios a sus intereses comerciales.

En el segundo proceso, Flamengo reclamaba al atacante 1,8 millones de reales, monto que correspondía, según la institución, a gastos y perjuicios derivados de su ausencia durante los 120 días de suspensión por dopaje.

DOPAJE INICIÓ EL CONFLICTO

Paolo Guerrero dio positivo en 2017 por un metabolito de cocaína. El delantero sostuvo que la sustancia prohibida ingresó a su organismo luego de consumir un té que, según su defensa, habría estado contaminado.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le impuso inicialmente una suspensión de 14 meses, aunque posteriormente un efecto suspensivo le permitió regresar a las canchas. Durante el proceso judicial con Flamengo, el club brasileño perdió en distintas instancias y llegó a ser condenado al pago de honorarios de abogados equivalentes al 10 % del valor de una de las causas.