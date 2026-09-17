Mano Menezes anuncia la lista de convocados para los partidos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

La próxima semana se disputará una nueva fecha FIFA y la selección peruana afrontará una serie de partidos amistosos en Estados Unidos ante México, Canadá, Colombia y el combinado local. Por ello, el estratega de la Bicolor compartió la lista de jugadores convocados para estos encuentros.

¿QUIÉNES INTEGRAN LA NÓMINA?

El estratega brasileño conoce la importancia de los enfrentamientos que disputará el equipo de todos en territorio norteamericano. La nómina presenta varias sorpresas y, tal como explicó el entrenador, cada uno de los futbolistas se ganó la convocatoria gracias al esfuerzo demostrado.

Porteros: Diego Romero, Matías Córdova y Pedro Gallese.

Defensas: César Inga, Erick Noriega, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.

Mediocampistas: André Carrillo, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Prettel, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca, Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún.

Delanteros: Adrián Ugarriza, Alex Valera, Bassco Soyer, Gianluca Lapadula , Jhonny Vidales y Piero Magallanes.

Durante sus declaraciones, Mano Menezes señaló que estos encuentros servirán para evaluar si algunos jugadores pueden desempeñarse en otras posiciones. Uno de los casos es el de Erick Noriega, quien en sus últimos compromisos actuó en el mediocampo.