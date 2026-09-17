Selección peruana de tiro llega a las 7 medallas y es la más destacada en los Juegos Odesur Santa Fe 2026

La delegación nacional de tiro, que cuenta con integrantes de programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se confirmó como la más destacada en los Juegos Odesur Santa Fe 2026, al llegar a las 7 medallas. La última fue de bronce conseguida por Sara Vizcarra, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD.
Vizcarra se ubicó en tercer lugar en la prueba de 10m Rifle de Aire femenino, con un total de 225.5 puntos. La primera posición fue para la argentina Fernanda Russo (249.1) y la segunda para la brasileña Geovana Meyer (246.7).
Con esta medalla, el tiro nacional sumó tres de oro y cuatro de bronce, a falta de tres días más de competencia, donde es candidato a seguir obteniendo preseas.
Las tres medallas de oro fueron ganadas de forma individual por Nicolás Pacheco (Skeet masculino) y Marko Carrillo (10m Pistola de Aire masculino), así como en dupla entre Marko Carrillo y Annia Becerra en 10m Pistola de Aire Mixto.
Las otras de bronce se ganaron a través de Daniella Borda (Skeet femenino), y las parejas Deysi Jilapa y José Ullilen (10m Pistola de Aire Mixto) y Alexia Arenas y Diego Morin (10m Rifle de Aire Mixto).
Nuestros medallistas integran la delegación peruana en Santa Fe 2026, conformada por más de 100 integrantes del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028, Programa Lima 2027, Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Nacional de Maratonistas (PNM) del Instituto Peruano del Deporte (IPD).