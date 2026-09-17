Adrián Tokashiki y Alejandro Ishikawa conquistan el oro en Santa Fe 2026 en bowling

Perú volvió a subir a lo más alto del podio en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En la modalidad de dobles masculino de bowling, la dupla conformada por Adrián Tokashiki y Alejandro Ishikawa se consagró campeona suramericana luego de dos días de competencias, al registrar un total de 5051 puntos, resultado que le permitió conquistar la séptima medalla de oro para nuestro país en esta edición de los Juegos.

Los representantes nacionales protagonizaron una destacada actuación y superaron en la clasificación a Brasil, que obtuvo la medalla de plata con 4973 puntos, y Panamá, que completó el podio con 4965 unidades. De esta manera, Tokashiki e Ishikawa demostraron su alto nivel competitivo frente a destacados exponentes de la región.

El logro también refleja el acompañamiento que reciben los deportistas nacionales a través de los programas del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Tanto Adrián Tokashiki como Alejandro Ishikawa forman parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), que brinda respaldo a atletas de alto rendimiento para contribuir con su preparación y participación en competencias nacionales e internacionales.

Con este resultado, el bowling peruano vuelve a dejar en alto la bandera nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, mientras la delegación peruana continúa sumando medallas y protagonismo en una competencia que reúne a los mejores deportistas de la región.