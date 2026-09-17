Cienciano cae 1-0 ante Montevideo City Torque por la vuelta por los cuartos de final de la Sudamericana

El cuadro cusqueño buscará defender la ventaja conseguida en la ida para asegurar su clasificación a las semifinales del torneo continental.

Cienciano afrontará este jueves 17 de septiembre un decisivo encuentro ante Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño llega al Estadio Centenario con una ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida y buscará mantenerla para avanzar a las semifinales, instancia en la que Atlético Mineiro espera por su próximo rival.

El técnico Horacio Melgarejo tendrá algunas bajas para este compromiso. Alejandro Hohberg quedó fuera de la convocatoria debido a un desgarro en el sóleo que le demandaría entre seis y ocho semanas de recuperación, mientras que Claudio Núñez no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas. En contraste, Carlos Cabello logró recuperarse y forma parte de la delegación que viajó a Uruguay. Asimismo, Gerson Barreto volverá al equipo luego de cumplir su suspensión en el duelo de ida.

La probable alineación de Cienciano estaría conformada por Ítalo Espinoza; Rotceh Aguilar, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain y Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias y Ademar Robles; Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés. El equipo cusqueño apostaría nuevamente por un tridente ofensivo, con Souza, Bandiera y Garcés como sus principales cartas en ataque. Souza, además, buscará repetir protagonismo tras marcar el primer gol en la victoria conseguida en Cusco.

ASÍ FORMARÁ MONTEVIDEO CITY

Por su parte, Montevideo City Torque saldrá obligado a buscar una remontada para continuar con vida en el torneo. El conjunto dirigido por Marcelo Méndez alinearía con Torgnascioli; Silva, Pizzichillo, Andrade, Siles; Rodríguez, Obregón, Agüero y Montes; Kagelmacher y Silvera. El cuadro uruguayo deberá asumir una propuesta ofensiva desde el inicio para intentar descontar la diferencia de dos goles, mientras Cienciano buscará controlar el partido y administrar la ventaja que consiguió en el primer encuentro.