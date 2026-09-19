Santiago Arias hace grave acusación tras eliminación de Cienciano: "Nos ofrecieron dinero para hacernos expulsar"

Santiago Arias, volante de Cienciano del Cusco, denunció que el presidente de Montevideo City ofreció dinero a los futbolistas del equipo peruano para que se hicieran expulsar durante la definición de la serie por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Las declaraciones del jugador de 31 años fueron brindadas a Inka Digital, a raíz de las publicaciones realizadas por el conjunto charrúa en redes sociales donde se burlaban del desempeño de los imperiales.

El centrocampista aseguró que todo el plantel rechazó rotundamente el ofrecimiento económico, recalcando que la institución prioriza el prestigio internacional antes que el dinero. Arias manifestó que, a pesar de la dura eliminación y de los comentarios burlones del rival, el club rival se impuso deportivamente en el terreno de juego.

Revelaría más datos si continúan burlas

Asimismo, el volante de Cienciano añadió que los jugadores defienden al club por convicción y advirtió que está en la capacidad de revelar el monto exacto ofrecido si continúan las bromas en Internet.

Declaraciones del comando técnico sobre club rival

Por su parte, al ser consultado sobre las interacciones en las redes sociales, el entrenador Horacio Melgarejo defendió la trayectoria de los cusqueños tras su llegada al país. El estratega indicó que escribir después de un partido resulta sencillo y sostuvo que en los encuentros disputados se evidenció el desempeño de los equipos en competencia.