Deportivo Garcilaso da el golpe: goleó 4-0 a Universitario y tomó la cima

El cuadro cusqueño sentenció el partido en el primer tiempo con tres goles y terminó imponiendo su localía ante un Universitario que no pudo reaccionar.

Universitario de Deportes sufrió una contundente derrota en su visita al estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro crema cayó 4-0 ante Deportivo Garcilaso, que aprovechó su localía y mostró una gran efectividad para quedarse con tres puntos importantes en el Torneo Clausura 2026.

El equipo cusqueño tomó el control del partido desde los primeros minutos y encontró rápidamente los espacios para hacer daño. Universitario no pudo reaccionar ante la intensidad del conjunto local, que terminó imponiendo condiciones y construyendo una amplia ventaja antes del descanso.

Con este resultado, Deportivo Garcilaso alcanzó los 22 puntos y se ubicó en la parte alta del Torneo Clausura. Universitario también suma 22 unidades, por lo que la lucha por los primeros lugares se mantiene ajustada.

PRIMER TIEMPO ARROLLADOR

El conjunto local abrió el marcador apenas a los seis minutos. Aldair Salazar apareció dentro del área y se elevó por encima de la defensa crema para conectar un cabezazo que terminó en el fondo de la portería y puso el 1-0.

Universitario todavía no conseguía acomodarse cuando recibió el segundo golpe. A los diez minutos, Kevin Sandoval aprovechó un rebote y sacó un potente zurdazo para ampliar la ventaja. La presión del conjunto cusqueño continuó y, a los 19 minutos, Agustín González marcó el tercero luego de un error de Piero Quispe.

CASTELLI SENTENCIÓ LA GOLEADA

En el segundo tiempo, a los 58 minutos llegó el cuarto y definitivo tanto. Facundo Castelli apareció en el área y, tras superar la marca de Anderson Santamaría, conectó un cabezazo que sentenció la goleada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.