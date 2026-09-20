Ángelo Caro gana la medalla de oro en skateboarding en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Ángelo Caro ganó la medalla de oro en la modalidad de skateboarding street masculino durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, consolidando una destacada actuación frente a los principales exponentes de la región.

El deportista nacional alcanzó un puntaje de 260.01, asegurando el primer lugar de la clasificación general. En la definición final de la competencia, Caro superó al brasileño Wallace Farías, quien se adjudicó la medalla de plata tras registrar 248.93 puntos.

El podio quedó completado por el representante argentino Iglesias, quien obtuvo aproximadamente 248.70 unidades, reflejando el alto nivel competitivo de la justa deportiva en territorio sudamericano.

Proyección internacional y próximos retos

El skater peruano afrontó el certamen regional con el objetivo de luchar por el máximo galardón y fortalecer su nivel competitivo de cara a sus siguientes desafíos dentro del circuito internacional. Entre sus próximas metas prioritarias figura su preparación y participación en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Con esta nueva consagración continental, el skateboarding peruano suma un resultado de gran relevancia y reafirma el protagonismo sostenido de su principal exponente. El deportista continúa consolidando su trayectoria para mantenerse competitivo entre los referentes mundiales de esta disciplina olímpica.