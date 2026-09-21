Fabio Gruber queda fuera de la selección peruana: Mano Menezes convocó a Alfonso Barco

La selección peruana sufrió su primera baja antes de afrontar sus próximos partidos amistosos internacionales. Fabio Gruber fue desconvocado por lesión y quedó fuera de los encuentros que la ‘Bicolor’ disputará ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia entre setiembre y octubre. Ante esta situación, el técnico Mano Menezes decidió convocar a Alfonso Barco, quien milita en el HNK Rijeka de Croacia.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó la modificación de la convocatoria a través de sus redes sociales, aunque no precisó el diagnóstico de Gruber ni el tiempo que demandará su recuperación. La molestia física del defensor se habría presentado luego de la victoria por 4-3 del Mainz 05 sobre Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga. Su ausencia representa un cambio en los planes de Menezes, quien busca aprovechar estos amistosos para evaluar alternativas pensando en el próximo proceso de las Eliminatorias 2030.

Alfonso Barco tendrá una nueva oportunidad con la bicolor

El elegido para cubrir la baja de Fabio Gruber es Alfonso Barco, futbolista polifuncional que actualmente juega en el HNK Rijeka de Croacia. ‘Fonchi’ acumula 10 apariciones y 653 minutos durante la presente campaña de la liga croata, aunque en sus últimos encuentros perdió protagonismo en el once titular y tuvo que ingresar desde el banco de suplentes.

Barco puede desempeñarse como volante de marca y defensor central, una característica que le ofrece diferentes alternativas tácticas a Mano Menezes. En la última línea tendrá competencia con Erick Noriega, Miguel Araujo y Renzo Garcés, mientras que César Inga también puede ser utilizado como defensor en una línea de tres o como carrilero por izquierda.

Mano Menezes apuesta por experiencia y renovación

Fabio Gruber llegaba a la convocatoria después de sumar continuidad con el Mainz 05, donde había disputado cinco partidos entre la Bundesliga y la Copa de Alemania. El defensor arribó esta temporada al conjunto alemán luego de su paso por el Nuremberg de la Bundesliga 2, club en el que incluso llegó a portar la cinta de capitán y fue dirigido por el histórico Miroslav Klose.

La modificación también se produce en medio del proceso de renovación que plantea Mano Menezes. El entrenador brasileño explicó que su nómina inicial de 26 futbolistas tenía un promedio de 27,9 años, aunque remarcó las diferencias entre cada sector del campo. Mientras el mediocampo ronda los 30 años por la presencia de jugadores experimentados como André Carrillo y Yoshimar Yotún, la defensa registra un promedio cercano a los 25. “Entendemos que es la fórmula ideal”, señaló Menezes al defender una convocatoria que busca combinar experiencia, juventud y capacidad física.