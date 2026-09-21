Team Perú alcanza las 56 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El Team Perú, que representa al Comité Olímpico Peruano (COP), acumuló un total de 56 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, confirmando el buen rendimiento de los atletas nacionales con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La destacada actuación del equipo se consolidó tras una jornada dominical en la que los representantes nacionales obtuvieron cinco preseas de oro, cuatro de plata y una de bronce en diversas disciplinas.

Durante la competición, el esquí acuático aportó dos preseas doradas gracias a las deportistas Cristhiana de Osma en slalom y Natalia Cuglievan en figuras. Por su parte, la disciplina de vela sumó medallas de oro mediante María Belén Bazo en iQFOIL, Stefano Peschiera en ILCA7 y Sophie Zimmermann en Sunfish femenino, además de preseas de plata y bronce obtenidas por otros integrantes de la misma delegación.

Aporte en disciplinas y balance del medallero

Asimismo, el judo aportó una presea de plata a través del equipo Shiai mixto integrado por Driulys Rivas, Xsara Morales, Camila Figueroa, Alonso Wong, Yuta Galarreta y Daryl Yamamoto, quienes disputaron la final frente a Brasil. Este desempeño se integra al consolidado oficial de medallas logradas en sedes como Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.

El medallero acumulado incluye preseas en disciplinas como tiro deportivo, remo, bochas, bowling, skateboarding, levantamiento de pesas, esgrima, surf, gimnasia, lucha y deportes acuáticos, reflejando el trabajo de los deportistas nacionales en el certamen suramericano.