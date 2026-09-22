¡Farfán no se quedó callado! Cueva cuestiona a los ‘4 Fantásticos’ y recibe fuerte respuesta

El intercambio de palabras ocurrió mientras Cueva y Farfán elegían jugadores para formar sus respectivos equipos, momento en que surgió el debate sobre los llamados ‘4 Fantásticos’.

Christian Cueva volvió a encender la polémica durante su participación en el programa “Enfocados”, donde protagonizó un intercambio de palabras con Jefferson Farfán tras cuestionar la existencia de los denominados “4 Fantásticos” de la selección peruana.

El futbolista de Sport Boys sostuvo que realizó mayores aportes que ellos durante su paso por la selección peruana. Ante estas declaraciones, Farfán no dudó en defender la trayectoria de sus antiguos compañeros y destacar el aporte que tuvieron durante su etapa con la Bicolor.

CUESTIONÓ A LOS 4 FANTÁSTICOS

El tema surgió mientras ambos seleccionaban jugadores para conformar un equipo de seis integrantes. Fue en ese momento cuando Cueva se refirió al cuarteto conformado por Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas durante la etapa de Sergio Markarián. "Los '4 Fantásticos' no existieron, no seas pen... ¡No existió!", manifestó.

Estas declaraciones rápidamente generaron una respuesta de Farfán, quien pidió no minimizar la trayectoria de los futbolistas que integraron aquel grupo. Como parte de su defensa, recordó los logros alcanzados por Claudio Pizarro durante su carrera profesional. "¿Pizarro no existió? No seas malcriado, respeta a Pizarro. Los '4 Fantásticos' nos decían a los cuatro. ¿Tú sabes todo lo que ganó Pizarro?", defendió.

CUEVA ACLARÓ SU POSICIÓN

Asimismo, Cueva defendió su posición y aclaró que su comentario estaba referido exclusivamente al desempeño y los logros obtenidos con la Bicolor durante su etapa en la selección peruana. "Estamos hablando de la selección. Yo hice más que ellos", expresó.

Por otro lado, la afirmación no fue bien recibida por el exdelantero de Alianza Lima, quien consideró que el comentario podía interpretarse como una minimización de la trayectoria de sus antiguos compañeros y no dudó en responderle de manera directa. "Ubícate, hue..., eso es soberbia. Tienes que respetar a Claudio Pizarro, tienes que respetar", indicó.