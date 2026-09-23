Lamine Yamal sobre el Balón de Oro: "Debe recaer en un jugador diferente, que tenga magia"

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, aseguró que el Balón de Oro debe recaer en un jugador diferente y que tenga magia. Estas declaraciones las hizo en una entrevista publicada este miércoles por el diario L'Équipe.

El futbolista de 19 años se postuló para el premio programado para el 26 de octubre, afirmando que este reconocimiento no se relaciona con el número de goles marcados, sino con la capacidad de hacer soñar al público.

De acuerdo al atacante, su forma de jugar es su argumento más fuerte y diferenciador, destacando que en el campo se divierte y juega como le gusta. Asimismo, indicó que a su rendimiento individual se suma el haber ganado títulos con el Barça durante los últimos dos años y, de manera especial, haber obtenido el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, lo cual le otorga un plus frente a otros candidatos.

Ambición y mentalidad ganadora

Con miras al futuro, el jugador afirmó que se entrena duro cada día para superar sus propias marcas estadísticas, como el número de regates o anotaciones, y que su objetivo principal es conseguir una mejor versión de sí mismo junto a más trofeos con su club, apuntando a la Liga de Campeones. Aclaró que busca marcar la historia bajo su propia identidad sin compararse con nadie.

Finalmente, el deportista expresó su mentalidad enfocada en la victoria constante, señalando que aspira a ganar múltiples ligas y que, en caso de no obtener el galardón en esta edición, competirá nuevamente el próximo año para conseguirlo, manteniendo una dinámica basada en ganar siempre.