Perú se queda fuera de la final: Argentina venció 1-0 a la Bicolor en los Juegos Suramericanos

La Bicolor mantuvo la igualdad durante gran parte del encuentro, pero no pudo evitar el tanto argentino sobre el cierre del compromiso

La Selección Peruana cayó 1-0 ante Argentina por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedó fuera de la lucha por la medalla de oro, en un encuentro parejo la bicolor no logró aprovechar las ocasiones que generó frente al arco rival.

El partido se mantuvo igualado durante gran parte del tiempo reglamentario y ninguno de los dos equipos consiguió marcar diferencias. Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia una definición por penales, Argentina encontró el gol en los últimos minutos.

Santiago Espíndola apareció a los 44 minutos del segundo tiempo para marcar el 1-0 y darle a la selección argentina el pase a la final. El tanto llegó en la recta final del compromiso y dejó al conjunto peruano sin tiempo suficiente para conseguir el empate.

TRIUNFO EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS

Perú intentó mantener el orden y buscó generar peligro durante el encuentro, pero se encontró con una defensa argentina que logró contener sus principales aproximaciones. La igualdad se mantuvo hasta los minutos finales, cuando el partido parecía dirigirse a los penales.

Sin embargo, Espíndola aprovechó una de las últimas oportunidades de Argentina y convirtió el único tanto del encuentro a los 44 minutos del segundo tiempo. El gol permitió a la albiceleste asegurar su presencia en la definición por la medalla de oro de Santa Fe 2026.

PERÚ BUSCARÁ LA MEDALLA DE BRONCE

Con la derrota, la Selección Peruana quedó fuera de la final del torneo, pero todavía tendrá un partido por disputar. La bicolor deberá enfrentarse ahora al perdedor de la otra semifinal en el encuentro por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos.