Gianella Chanca sobre la participación de Perú en el Sudamericano de Vóley: “El plantel pudo dar mucho más”

Por: Manuel Silva Córdova

A sus 17 años, Gianella Chanca se convirtió en una de las jugadoras revelación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con la camiseta de Rebaza Acosta. La deportista conversó con Panamericana.pe sobre su trayectoria y compartió su opinión acerca de la participación de la selección peruana en el Sudamericano de Vóley disputado en Brasil, certamen en el que el combinado nacional ocupó el quinto lugar entre seis países.

¿Qué te pareció la participación de Perú en el Sudamericano de Vóley?

Me sentí un poco disgustada. Considero que se pudo dar un poco más. Siempre, al terminar los campeonatos, decimos muchas cosas (…) Siento que el plantel pudo dar un poco más de lo que ya conocemos. Sin embargo, eso no quiere decir que más adelante no pueda darse.

¿Qué puesto consideras que habría sido el idóneo para la selección peruana en el Sudamericano?

En el partido ante Argentina me di cuenta de que las chicas estaban en condiciones de afrontar el campeonato de una manera diferente (…) Si bien es cierto que le ganamos a Chile, creo que contra Venezuela y Colombia pudimos hacer mejor las cosas.

¿Qué fortalezas viste en el equipo dirigido por Antonio Rizola durante el Sudamericano?

Me gustó mucho ver a Aixa Vigil jugar de punta y también de opuesta. Vi a Claudia Palza en uno de sus mejores niveles. También me gustó ver jugar a Rachell Hidalgo y Andrea Villegas, además de ver a Mirian Patiño en el saque.

¿Cuál es tu postura sobre la decisión de algunas voleibolistas de no participar en el campeonato?

La mayoría de las chicas que le han dicho que no a la selección ya son jugadoras consagradas y es decisión de cada una (…) A la edad que tengo, siento que no le puedo decir que no a mi país. Es algo que no se me pasa por la cabeza. Yo no le puedo decir que no a la selección.

¿A quién consideras un ejemplo a seguir dentro de este equipo de la selección peruana?

Me gustó mucho el papel de Kiara Montes y Aixa Vigil. En el caso de Aixa, verla jugar de punta y de opuesta es algo que también estoy viviendo. Poder afrontar esas posiciones, que son muy distintas, es bastante complicado. Kiara es una jugadora que ayuda a sacar adelante al equipo y, además, tiene la capitanía del plantel. Eso me pone muy contenta.

MOMENTOS CON LA SELECCIÓN PERUANA

Aunque es consciente de que todavía le queda mucho por aprender en este deporte, la trayectoria de Gianella Chanca en el vóley no ha sido sencilla. Durante el último cuadrangular disputado en el Perú, donde nuestro país fue anfitrión, la jugadora de Rebaza Acosta sufrió una lesión que la mantendrá alejada de las canchas hasta el próximo año.

¿Cómo afrontaste la lesión que sufriste durante el cuadrangular realizado en el Perú?

Fue un momento complicado. Me considero una persona capaz de sobrellevar todo esto y creo que lo tomé de la mejor manera. En su momento conversé conmigo misma y me dije que tenía que descansar. Si este es el momento, Dios sabe por qué hace las cosas.

Antes de la lesión participaste en el Mundial Sub-19. ¿Qué sentiste al representar a tu país?

No fue la primera vez que jugué un Mundial. Ya había participado en el Mundial Sub-17 y ambas fueron experiencias importantes para mi carrera. El Sub-19 fue más complicado porque enfrentamos a jugadoras mayores, pero me ayudó a conocerme más como deportista, identificar mis deficiencias y aciertos, y saber en qué debía mejorar.

Foto: Manuel Silva Córdova

¿Qué le faltó al equipo para seguir avanzando en el Mundial Sub-19 de Vóley?

Nos faltaron partidos internacionales y eso se notó mucho. También necesitábamos una mayor preparación frente a equipos extranjeros. Eso habría marcado la diferencia.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE GIANELLA CHANCA

La madre de Gianella Chanca ha desempeñado un papel importante en su carrera deportiva. Para ayudarla a alcanzar sus sueños, ambas tuvieron que dejar su natal Trujillo y trasladarse al Callao, donde la joven voleibolista comenzó a defender la camiseta de Rebaza Acosta.

Gianella sabe que ha despertado el interés de diferentes equipos de la Liga Peruana de Vóley por la capacidad y tranquilidad que demuestra en cada partido. Por ello, reveló a Panamericana.pe que tiene el anhelo de defender, en algún momento, la camiseta de otro club nacional.

Hablemos de tu presente en Rebaza Acosta. ¿Cómo llegaste al equipo chalaco?

Mi mamá se contactó con el club y les envió unos videos. En realidad, todo fue muy rápido. Me dieron la oportunidad de venir a Lima para jugar en el equipo.

¿Cuáles son los objetivos del equipo para esta temporada?

Queremos mejorar nuestra ubicación en la tabla de posiciones y estar en puestos más altos. También buscamos comenzar mucho mejor la temporada en comparación con el año pasado, que no fue bueno para el equipo.

Si no jugaras en Rebaza Acosta, ¿en qué otro club de la liga te gustaría estar y por qué?

Me gustaría mucho jugar en Universitario de Deportes. He aprendido a ser hincha de la ‘U’. Desde los 10 años comencé a seguir al equipo. Siento que es una camiseta que podría defender con el corazón.

¿Qué mensaje les enviarías a los hinchas del equipo chalaco?

Estoy agradecida con todos los que me brindan su apoyo durante este momento complicado por mi lesión. Quiero decirles: mil gracias a todos.