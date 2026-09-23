Pamela Noya logra la medalla de oro y se consagra campeona suramericana en Santa Fe 2026

Pamela Noya se consagró campeona de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras imponerse este miércoles en la prueba de Remo Coastal CW1x, individual femenino, disputada en el Club de Niños Manuel Belgrano. La representante nacional completó la competencia en 3:13.47 y subió a lo más alto del podio.

La peruana protagonizó una destacada actuación en las carreras de velocidad costeras, superando a la paraguaya Fiorela Rodríguez, quien registró un tiempo de 3:47.65. Con este resultado, Noya sumó una nueva medalla de oro para la delegación peruana y volvió a dejar en alto el nombre del país en Santa Fe 2026.

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández Cáceres, destacó y felicitó a Pamela Noya por esta importante conquista internacional, resaltando el esfuerzo y la dedicación de la deportista nacional. La institución continúa acompañando a los representantes peruanos que compiten en los principales escenarios internacionales.