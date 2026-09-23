En squash, Diego Elías conquista el oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Medalla de oro para el Perú. Diego Elías se consagró campeón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras imponerse este miércoles al colombiano Matías Knudsen por 3 sets a 0 en la gran final de squash individual masculino. Con este triunfo, el destacado deportista nacional sumó una nueva alegría para la delegación peruana y la medalla de oro número 18 para nuestro país en la competencia.

El “Puma”, actual N.° 3 del mundo, mostró una vez más su jerarquía internacional y protagonizó una sólida actuación para subir a lo más alto del podio.

Diego Elías forma parte del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), iniciativa que acompaña a los deportistas y paradeportistas en su camino hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Su presencia en este programa le permite contar con respaldo para afrontar su preparación y las principales competencias de su calendario deportivo.