ADT vence 2-1 a Cienciano por el Torneo Clausura 2026

El conjunto tarmeño reaccionó en el segundo tiempo con un doblete de Jhon Narváez y puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

ADT volvió a celebrar una victoria en el Torneo Clausura 2026 tras derrotar 2-1 a Cienciano en Tarma, en un partido pendiente de la fecha 9 de la Liga 1. El cuadro local tuvo que remontar el marcador para quedarse con los tres puntos y cortar su mala racha en el campeonato.

Cienciano se adelantó en el marcador a los 44 minutos por intermedio de Kevin Becerra, quien puso el 1-0 antes del descanso. Sin embargo, ADT reaccionó en la segunda mitad y consiguió la igualdad a los 67 minutos mediante Jhon Narváez, quien volvió a aparecer sobre el final para marcar el 2-1 definitivo a los 90 minutos.

Con este resultado, ADT puso fin a una seguidilla de tres derrotas y alcanzó los cinco puntos en la tabla de posiciones del Clausura. Tras el próximo parón por la fecha FIFA, el equipo tarmeño volverá a jugar como local, esta vez frente a FC Cajamarca, en busca de mantener su recuperación.

SE VIENE LOS CHANKAS

Cienciano, por su parte, no pudo recuperarse tras su eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño deberá enfocarse ahora en el torneo local y tendrá como siguiente rival a Los Chankas, en un encuentro que disputará en condición de local.