Perú vs. Estados Unidos: conoce el posible once de Mano Menezes para el duelo en Orlando

La alineación del combinado tendría una serie de novedades en la volante y el ataque.

¡La Bicolor vuelve al ruedo! Este sábado 26 de setiembre, desde las 3:30 p. m. (hora nacional), la selección peruana disputará un partido amistoso por la fecha FIFA ante Estados Unidos en Orlando. Un duelo importante para que el entrenador de la Blanquirroja, Mano Menezes, vaya puliendo la alineación titular para el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2030.

POSIBLE ONCENA DE MANO

Aunque no hay nada oficial sobre la oncena que enviará Mano al enfrentamiento contra el combinado norteamericano que dirige Mauricio Pochettino, hay una serie de futbolistas que han sacado ventaja y podrían partir desde el pitazo inicial en el Inter&Co Stadium.

Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Piero Magallanes, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula serían los hombres en los que el estratega de la Bicolor depositaría su confianza para el partido.

Cabe mencionar que la selección peruana, tras el compromiso ante Estados Unidos, se deberá preparar para los partidos ante México (29 de setiembre), Canadá (3 de octubre) y Colombia (6 de octubre). ¿Cómo le irá al plantel nacional en estos duelos?