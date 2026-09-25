¡Bronce para Perú! La Bicolor derrotó 2-1 a Chile y subió al podio en Juegos Sudamericanos 2026

Piero Cari abrió el marcador a los 22 minutos, mientras un autogol de Matías Orellana permitió que la Bicolor ampliara su ventaja en el segundo tiempo.

La Selección Peruana Sub-20 consiguió la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, luego de vencer por 2-1 a su similar de Chile y asegurar un lugar en el podio del certamen.

En la previa, la Bicolor había caído por 1-0 ante Argentina, en un partido que se definió en los últimos minutos. Por su parte, la selección chilena perdió por el mismo marcador frente a la selección de Paraguay.

MEDALLA DE BRONCE PARA PERÚ

La victoria peruana comenzó a tomar forma a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Piero Cari apareció para marcar el 1-0 a favor de la Bicolor.

En la segunda mitad, Perú amplió la ventaja a los 63 minutos tras un autogol de Matías Orellana. Sin embargo, Chile reaccionó en el tramo final y consiguió el descuento a los 90+5 minutos, por intermedio de Cristian Rocha.