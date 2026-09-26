A 10 años del accidente aéreo: Chapecoense vuelve a Colombia para rendir homenaje a víctimas

A diez años del accidente aéreo que enlutó al fútbol sudamericano, la delegación del club brasileño Chapecoense llegó este viernes al Cerro Gordo, en La Unión, Antioquia, para rendir un sentido homenaje a las 71 personas que perdieron la vida el 28 de noviembre de 2016.

Jugadores, cuerpo técnico, directivos y familiares participaron en una emotiva ceremonia conmemorativa en el lugar donde se estrelló el avión de LaMia que los trasladaba hacia la ciudad de Medellín.

Homenajes y testimonios de sobrevivientes

Durante el acto, caracterizado por un profundo silencio, los asistentes se acercaron a las cruces y placas conmemorativas, además de subir hasta la gran cruz blanca ubicada en la zona junto a autoridades locales y representantes del Consulado de Brasil.

Uno de los momentos más conmovedores estuvo protagonizado por Hélio Neto, uno de los seis sobrevivientes del accidente, quien recordó que aquel viaje correspondía a "la final de su vida" antes de dirigir un rezo colectivo de un padrenuestro frente al mural de las víctimas.

Actos conmemorativos

Durante la ceremonia se entregaron objetos simbólicos, como una placa con las coordenadas y la hora exacta del suceso, así como el indicador de combustible de la aeronave accidentada. Este retorno al territorio colombiano forma parte de la agenda oficial por el décimo aniversario de la tragedia, la cual culminará este sábado 26 de septiembre con el denominado "Partido de la Amistad Eterna" frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.