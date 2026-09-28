Jairo Concha y su futuro en la ‘U’: jugador aún espera una oportunidad del extranjero

La posibilidad de quedar como jugador libre sería uno de los factores que el futbolista estaría evaluando mientras analiza una eventual salida al exterior.

La situación contractual de Jairo Concha mantiene expectantes a los hinchas de Universitario de Deportes, debido a que el mediocampista todavía no ha renovado su vínculo con el club.

La dirigencia crema ya habría presentado una propuesta concreta para extender el contrato del futbolista por las próximas temporadas. Sin embargo, pese a que la oferta se encuentra sobre la mesa desde hace algún tiempo, Concha todavía no ha dado una respuesta definitiva.

Durante el programa Pepas de la PM, el periodista deportivo Gustavo Peralta brindó detalles sobre la situación del jugador y señaló que la propuesta de la institución sería considerada favorable.

PROPUESTA DE RENOVACIÓN DE UNIVERSITARIO

Según Gustavo Peralta, Jairo Concha ya recibió la propuesta de renovación por parte de Universitario y la dirigencia se encuentra a la espera de una respuesta. El mediocampista todavía no ha estampado su firma para ampliar su permanencia en el plantel.

“Concha tiene la propuesta de la 'U', la tiene hace rato, tiene la oferta para extender el vínculo, es una buena oferta de Universitario, pero él no la ha firmado todavía y entendemos tácitamente que no la ha aceptado aún”, sostuvo.

OFERTA DEL EXTRANJERO

Por otro lado, respecto al motivo por el que Concha todavía no habría aceptado la propuesta, Peralta señaló que el futbolista estaría a la espera de conocer si aparece alguna oportunidad para continuar su carrera en el extranjero.

“Él está esperando alguna posibilidad del extranjero. Sería más apetecible para los clubes la posibilidad de que Concha quede libre, ir al extranjero como jugador libre”, reveló el periodista deportivo.