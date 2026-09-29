Rafa Márquez elogia a Perú previo al amistoso: “Es un equipo competitivo”

El técnico también recordó el último partido ante Colombia y aseguró que buscará repetir ante Perú la intensidad mostrada por su equipo en ese encuentro.

En la previa del partido amistoso de este martes 29 de septiembre entre la selección peruana y su similar de México, el entrenador del cuadro azteca, Rafa Márquez, destacó la competitividad que espera encontrar al enfrentar a la Bicolor. “Perú no va a ser nada fácil, es un equipo competitivo, es un equipo de Sudamérica que obviamente todos los equipos de Sudamérica te compiten y es algo en lo que nosotros vamos a hacer énfasis también”, indicó.

El encuentro, que se disputará en New Jersey, representará una nueva oportunidad para el equipo dirigido por Mano Menezes de mejorar la imagen dejada en su último compromiso, en el que Estados Unidos se impuso por 4-1.

RESALTÓ LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BICOLOR

El entrenador mexicano también resaltó una de las principales características de la selección peruana, así como la calidad de sus futbolistas para generar situaciones de ataque y complicar a sus rivales. “Perú yo creo que tiene jugadores interesantes y también es un equipo que intenta ir muy directo hacia el área rival, entonces tendremos mucho cuidado en eso”, manifestó.

Asimismo, señaló que espera que el partido sirva como una prueba para sus dirigidos, considerando que en esta oportunidad México presentará un plantel bastante joven. “Si hablan de juventud, esta convocatoria es bastante joven de lo que venía siendo, así que bueno, creo yo en el talento joven y seguramente les daré minutos para poderles ver”, expresó.

DESTACÓ EL PARTIDO CONTRA COLOMBIA

Por otro lado, Rafa Márquez también se refirió al último encuentro disputado ante la selección colombiana, en el que destacó el desempeño y la intensidad mostrados por sus dirigidos. “Creo que contra Colombia el equipo se comportó muy bien, compitió a altas intensidades y yo creo que es lo que vamos a pretender también ante Perú”, indicó.