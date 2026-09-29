Perú vs. México: Mano Menezes alistaría cambios para el duelo ante el ‘Tri’

El entrenador de la bicolor realizaría varias modificaciones en el once titular para el amistoso ante México en Nueva Jersey.

La selección peruana afrontará un nuevo desafío este martes 29 de setiembre, a las 8:00 p. m., en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. En su segundo amistoso en Estados Unidos, el equipo dirigido por Mano Menezes se medirá ante México.

Para enfrentar al ‘Tri’, el técnico haría varios cambios respecto del once titular que cayó 4-1 ante Estados Unidos el sábado 26 de setiembre. La bicolor había llegado al descanso con el marcador igualado 1-1.

LOS ELEGIDOS POR MANO MENEZES

Pedro Gallese; Marco Huamán (por Oliver Sonne), Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López; Erick Noriega (por Wilder Cartagena), Yoshimar Yotún y André Carrillo (por Piero Magallanes); Jhonny Vidales, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula serían los elegidos por Mano Menezes.

Este será el enfrentamiento número 23 entre ambas selecciones. El historial favorece al ‘Tri’, con diez triunfos, frente a cinco victorias peruanas y siete empates. La última vez que se enfrentaron fue en setiembre de 2022, cuando México ganó 1-0. ¿Se repetirá la historia?