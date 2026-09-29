Manchester City es declarado culpable de infringir normas financieras de la Premier League

El Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia institucional. Según un comunicado de la Premier League, una Comisión Independiente declaró culpable al conjunto inglés de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las normas financieras durante nueve temporadas. Además, determinó su responsabilidad en la mayoría de las acusaciones vinculadas con la falta de cooperación durante la investigación.

De acuerdo con la información difundida, durante el periodo investigado, el Manchester City habría utilizado contratos ficticios con socios comerciales para incrementar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos. Asimismo, la investigación señala que el club presentó información contable falsa y ocultó su verdadera situación financiera, incumpliendo las restricciones económicas establecidas por la Premier League y la UEFA.

¿QUÉ SANCIÓN PODRÍA RECIBIR EL MANCHESTER CITY?

Pese al contundente veredicto de la Comisión Independiente, todavía no se ha anunciado qué sanción recibirá el Manchester City por las infracciones financieras. El club tiene hasta el viernes para presentar una apelación, por lo que el procedimiento continúa abierto y existe expectativa sobre las medidas que podrían adoptarse contra la institución inglesa.

MANCHESTER CITY RECHAZA LAS ACUSACIONES

Tras conocerse el pronunciamiento de la Premier League, el Manchester City emitió un comunicado en el que reafirmó su inocencia y aseguró disponer de pruebas irrefutables para defender su posición. Asimismo, anunció que recurrirá a todas las vías legales disponibles, al considerar que el dictamen contiene errores materiales de derecho, de principio y de hecho.

El club también cuestionó el desarrollo del procedimiento y sostuvo que, durante ocho años, respetó el debido proceso bajo la premisa de que los organismos de la Premier League actuarían de manera independiente, imparcial y justa. Además, explicó que existen restricciones sobre la información que puede divulgar públicamente mientras permanezcan abiertos los procedimientos legales. (Con información de Ovación).