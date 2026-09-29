Eryc Castillo podría dejar Alianza Lima: club mexicano prepara millonaria oferta

Aunque Alianza Lima no tendría previsto venderlo antes del cierre de la temporada, el club estaría dispuesto a evaluar propuestas por el delantero.

A raíz de su destacado rendimiento en Alianza Lima, el delantero ecuatoriano Eryc Castillo podría dejar el cuadro blanquiazul, debido a que desde México vienen siguiendo de cerca sus actuaciones y prepararían una importante oferta por su fichaje.

Los números registrados por el atacante respaldan su buen momento. En 23 partidos disputados, Castillo suma 17 goles y cinco asistencias, cifras que lo ubican como el máximo goleador de Alianza Lima en la presente temporada.

OFERTA DESDE MÉXICO

Según diversas informaciones, uno de los clubes interesados sería Santos Laguna, que estaría dispuesto a desembolsar alrededor de dos millones de dólares por el atacante.

Cabe resaltar que el jugador ya conoce la institución, pues vistió sus colores durante los años 2019 y 2020. Asimismo, hasta el momento no existen negociaciones formales, sino únicamente un interés concreto por parte del conjunto mexicano.

ALIANZA LIMA NO PRETENDE VENDERLO

Por otro lado, desde la tienda blanquiazul no estaría en los planes vender a Castillo, debido a que lo consideran una pieza fundamental para afrontar la parte final del Torneo Clausura. Sin embargo, el club estaría dispuesto a escuchar ofertas por el atacante una vez finalizada la temporada.