Universitario anunció la salida de Héctor Cúper

El técnico argentino dejó el banquillo de Universitario de Deportes luego de cuatro meses y medio al frente del primer equipo. Piero Alva asumirá de manera interina.

Universitario de Deportes anunció este martes la salida del argentino Héctor Cúper como director técnico del primer equipo, luego de una reunión entre el estratega y la administración del club. De esta manera, la etapa del entrenador de 70 años al frente del conjunto crema llegó a su fin apenas cuatro meses y medio después de su presentación.

A través de un comunicado, la institución agradeció a Cúper y a su comando técnico por el profesionalismo y compromiso mostrados durante su permanencia en el club. El entrenador argentino había llegado el 14 de mayo en reemplazo del español Javier Rabanal y asumió el reto de dirigir al equipo tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Durante su etapa en Universitario, Cúper dirigió 14 partidos oficiales, con un balance de siete victorias, cinco empates y dos derrotas. Uno de los resultados más duros fue la goleada por 4-0 sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco, encuentro que terminó siendo determinante para la decisión de poner fin a su ciclo en el cuadro crema.

PIERO ALVA SERÁ INTERINO

Tras la salida del técnico argentino, Universitario determinó que Piero Alva se encargue de manera interina de los entrenamientos del primer equipo. El club informó que en los próximos días comunicará oficialmente quién asumirá el cargo de director técnico y estará al frente del plantel para los siguientes compromisos de la temporada.