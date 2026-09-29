Perú igualó 1-1 con México en amistoso internacional

La Selección Peruana se puso en ventaja con un gol de Jairo Vélez, pero México reaccionó en el segundo tiempo y empató mediante un cabezazo de Víctor Guzmán.

La Selección Peruana igualó 1-1 ante México este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, en su segundo amistoso internacional de la fecha FIFA. La Bicolor buscaba recuperarse luego de la derrota frente a Estados Unidos y continuó probando alternativas de cara a sus próximos compromisos internacionales.

El equipo peruano tuvo un inicio disputado, con ambos conjuntos intentando imponer condiciones, aunque las imprecisiones marcaron buena parte del trámite. A los 26 minutos llegó el primer gol del encuentro: Jairo Vélez recuperó el balón cerca del área mexicana y definió con la derecha para colocar el 1-0 a favor de Perú, ventaja que la selección nacional consiguió mantener hasta el descanso.

México reaccionó apenas iniciado el complemento. A los 49 minutos, Víctor Guzmán ganó por arriba tras un tiro libre y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la portería peruana para establecer el 1-1. Después del empate, el partido volvió a ser equilibrado, con Perú buscando aprovechar espacios mediante transiciones rápidas y México intentando generar peligro principalmente por las bandas.

VIENEN CANADÁ Y COLOMBIA

La oportunidad más clara de Perú en la segunda mitad estuvo en los pies de Valera, cuyo disparo fue despejado por el arquero García. Finalmente, ninguna selección pudo romper la igualdad y el encuentro terminó 1-1. La Bicolor continuará con su preparación y enfrentará a Canadá en Montreal el sábado 3 de octubre a la 1:00 p. m.; posteriormente, se medirá con Colombia el martes 6 de octubre a las 10:00 p. m.