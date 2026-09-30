Universitario apuesta por un viejo conocido: Fabián Bustos sería el nuevo DT tras salida de Cúper

Si se concreta su regreso, Bustos deberá cumplir cuatro fechas de suspensión antes de volver a dirigir desde el banco por una sanción de la FPF.

Tras confirmarse la salida de Héctor Cúper de la dirección técnica de Universitario de Deportes, luego de cuatro meses en el cargo, un viejo conocido del cuadro crema estaría cerca de concretar su regreso al club.

Se trata de Fabián Bustos, técnico con quien el cuadro crema se consagró campeón durante el año de su Centenario. Según la información proporcionada, la directiva ya se habría reunido con el entrenador para negociar su retorno a la capital.

De acuerdo con información de RPP, Bustos habría dado el “sí” a la dirigencia y su regreso al banquillo crema podría hacerse oficial en las próximas horas.

REGRESA AL CUADRO CON QUIÉN SALIO BICAMPEÓN

El técnico argentino ya sabe lo que es consagrarse campeón del fútbol peruano. Su bicampeonato con Universitario respalda la exitosa etapa que tuvo al frente del cuadro crema. Además, tras su reciente salida de Millonarios de Colombia, un eventual regreso a la institución merengue vuelve a aparecer como una posibilidad.

Por otro lado, si se llegara a concretar su regreso, Bustos no podría dirigir a Universitario desde el banco durante las primeras fechas, debido a una sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. El técnico argentino recibió cuatro fechas de suspensión tras su celebración durante el clásico del Torneo Apertura 2025 frente a Alianza Lima.