¡Cambiaría el camino al Mundial! Perú disputaría tres cupos directos y un repechaje

Si Conmebol mantiene 6.5 plazas, quedarían tres cupos directos y medio boleto al repechaje para las otras siete selecciones de Sudamérica.

La Selección Peruana podría afrontar un escenario particular en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, debido a la clasificación automática que tendrían Argentina, Uruguay y Paraguay por ser países que albergarán partidos del centenario de la Copa del Mundo que para Conmebol mantendrían 6.5 plazas.

Aunque las tres selecciones sudamericanas continuarían participando en el proceso clasificatorio, sus resultados no definirían su presencia en el torneo. Así lo explicó el periodista Juan José Buscalia.

MENOS CUPOS DISPONIBLES PARA SUDAMÉRICA

La principal diferencia para la bicolor estaría en la cantidad de plazas por las que tendría que competir, ya que quedarían tres cupos directos y medio boleto para el repechaje entre las siete selecciones que no contarían con clasificación automática.

Esto significaría que tres equipos conseguirían directamente su clasificación, mientras que otro tendría que disputar el repechaje intercontinental.

PAISES CLASIFICADOS JUGARÁN LAS CLASIFICATORIAS

Pese a contar con su clasificación asegurada, Argentina, Uruguay y Paraguay continuarían disputando los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. Sus encuentros servirían para mantener la competencia de las diez selecciones de la región, aunque sus resultados no pondrían en riesgo su presencia en el Mundial.