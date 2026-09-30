Cristiano Ronaldo deja la Selección de Portugal tras reunión con el presidente de la Federación

El delantero aseguró que posteriormente explicará las razones de su salida y señaló que siempre se ha dedicado a la selección portuguesa.

Cristiano Ronaldo confirmó este miércoles que abandonó la concentración de la Selección de Portugal, a pocas horas del partido de la UEFA Nations League frente a Dinamarca. La decisión del delantero se produjo luego de una serie de acontecimientos registrados dentro del equipo nacional.

El futbolista de 41 años explicó que tomó la determinación después de la rueda de prensa ofrecida por el seleccionador Jorge Jesus y tras mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença.

El delantero señaló que posteriormente explicará los motivos que lo llevaron a dejar la concentración. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, manifestó.

DESEA SUERTE A SUS COMPAÑEROS

El capitán de Portugal envió un mensaje al resto del plantel y aseguró que espera que el equipo pueda continuar con buenos resultados en la competición. “Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, puntualizó.

La salida del delantero se produce cuando su selección se encuentra en plena disputa de la UEFA Nations League, torneo en el que el conjunto luso es el vigente campeón. El equipo deberá afrontar su próximo compromiso ante Dinamarca.

FUE SUPLENTE CONTRA NORUEGA

El episodio ocurre después de que Cristiano Ronaldo permaneciera en el banco de suplentes durante la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega, asimismo, Jorge Jesus negó que existiera un conflicto con el capitán y explicó que la decisión de dejarlo como suplente respondió exclusivamente a criterios técnicos.

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