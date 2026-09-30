Cristiano Ronaldo abandona concentración de Portugal: “A su debido tiempo contaré la verdad”

El delantero confirmó que dejó la concentración portuguesa antes del duelo ante Dinamarca y aseguró que revelará los motivos de su decisión “a su debido tiempo”.

Cristiano Ronaldo confirmó este miércoles que abandonó la concentración de la Selección de Portugal en la antesala del partido de la UEFA Nations League contra Dinamarca. El delantero de 41 años explicó que tomó esta decisión luego de la rueda de prensa del seleccionador Jorge Jesus y tras mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença.

El astro portugués señaló que todavía no dará a conocer todos los detalles de lo ocurrido, pero aseguró que llegará el momento de explicar públicamente sus razones. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, manifestó el atacante del Al Nassr de Arabia Saudita.

Ronaldo también aprovechó su mensaje para desearle suerte al combinado portugués, vigente campeón de la UEFA Nations League, y a sus compañeros. “Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, puntualizó el capitán, sin entrar en mayores detalles sobre su salida de la concentración.

CRISTIANO ESTUVO EN EL BANQUILLO

El episodio ocurre después de que Cristiano Ronaldo permaneciera en el banquillo durante la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega el domingo. Tras ese encuentro, Jorge Jesus negó que existiera algún conflicto con el capitán y sostuvo que su decisión respondía únicamente a cuestiones técnicas. Ahora, la expectativa se centra en las explicaciones que el delantero prometió ofrecer más adelante.