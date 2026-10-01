Sporting Cristal goleó 5-0 a ADT y jugará la final de la Copa de la Liga

Los rimenses se impusieron con contundencia en el estadio Alberto Gallardo y sellaron su pase a la definición del torneo con un marcador global de 6-0.

Sporting Cristal consiguió una contundente victoria por 5-0 sobre ADT en el estadio Alberto Gallardo, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga. El conjunto celeste mostró superioridad durante el encuentro y logró ampliar la ventaja obtenida en el primer compromiso.

Con este resultado, Sporting Cristal cerró la serie con un marcador global de 6-0, luego del triunfo conseguido en el partido de ida. Los dirigidos por el cuadro rimense aprovecharon sus oportunidades y mantuvieron el control del encuentro para asegurar su clasificación.

ADT intentó reaccionar ante la amplia desventaja, pero no encontró los caminos para inquietar de manera constante al arco local. Sporting Cristal, en cambio, mantuvo su intensidad ofensiva y terminó imponiendo una diferencia abultada en el marcador.

ESPERA RIVAL EN LA FINAL

De esta manera, Sporting Cristal se convirtió en finalista de la Copa de la Liga y quedó a un partido de conquistar el título. El equipo celeste ahora deberá esperar a su rival entre Alianza Atlético y Sport Boys para conocer al otro finalista y definir la fecha del encuentro decisivo.