La 7 de Cristiano Ronaldo ya tiene nuevo dueño en Portugal: Rafael Leão heredó la mítica camiseta

Rafael Leão fue elegido para llevar el histórico dorsal de la selección portuguesa en el próximo partido frente a Dinamarca, tras la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración.

La camiseta número 7 de la selección de Portugal ya tiene nuevo dueño. La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó que Rafael Leão utilizará el histórico dorsal en el encuentro ante Dinamarca por la UEFA Nations League, luego de que Cristiano Ronaldo dejara vacante el número.

La elección también responde a las normas de la UEFA, que establecen que las selecciones deben utilizar dorsales del 1 al 23 durante la competencia. Ante la ausencia de Cristiano, Portugal debía asignar el número 7 a otro integrante de su plantel para el próximo compromiso internacional.

Leão, de 27 años, cuenta con una importante trayectoria con la selección portuguesa. El delantero suma 50 partidos internacionales, seis goles y ocho asistencias. Aunque inicialmente se mencionó a João Félix como posible heredero del dorsal, finalmente la Federación optó por otorgárselo al atacante.

HEREDERO DEL MÍTICO DORSAL

El número 7 ha estado estrechamente relacionado con Cristiano Ronaldo durante años y también fue utilizado por otras figuras históricas del fútbol portugués, como Luis Figo. Ahora, Rafael Leão tendrá la oportunidad de vestir el mítico dorsal, que ya aparece a su nombre en la lista oficial de la UEFA para el encuentro ante Dinamarca.