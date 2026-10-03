Perú vs Canadá HOY: las posibles alineaciones para duelo amistoso por fecha FIFA

Las selecciones de Perú y Canadá se enfrentarán hoy, sábado 3 de octubre, en un partido amistoso internacional por fecha FIFA que se disputará desde la 1:00 p. m. (hora peruana), en el Saputo Stadium de Montreal.

Presente de la ‘Bicolor’ y posible 11

La 'Bicolor' llega a este compromiso con el objetivo de conseguir su primera victoria en su gira por Norteamérica y continuar mejorando su estilo de juego, luego de haber caído frente a Estados Unidos y empatado con México.

Para este encuentro, se prevé que el comando técnico de Mano Menezes realice diversas variantes y otorgue minutos a jugadores que aún no han tenido participación. La alineación probable de Perú estaría conformada por Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Gianluca Lapadula y Piero Magallanes.

Estado de Canadá y posible alineación

Por su parte, la selección de Canadá arriba al duelo con sus principales estrellas en el plantel y motivada tras lograr una victoria por 1-0 frente a Chile gracias a un gol de Jonathan David. El delantero del Atlético Madrid se mantiene como la máxima figura del equipo norteamericano y buscará poner en aprietos a la zaga defensiva peruana durante el desarrollo del encuentro.

El conjunto canadiense saltará a la cancha con Dayne St. Clair en el arco; una línea defensiva integrada por Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Richie Laryea y Nathan Saliba; un mediocampo con Mathieu Choiniere, Jacob Shaffelburg y Ralph Priso; y una ofensiva compuesta por Jonathan David, Cyle Larin y Tajon Buchanan.