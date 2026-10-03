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Perú vs Canadá HOY: las posibles alineaciones para duelo amistoso por fecha FIFA

La ‘Bicolor’ se medirá este sábado ante el combinado canadiense en el Saputo Stadium. El equipo dirigido por Mano Menezes busca su primer triunfo en fecha FIFA tras sus recientes resultados.

Foto: Selección Peruana



Las selecciones de Perú y Canadá se enfrentarán hoy, sábado 3 de octubre, en un partido amistoso internacional por fecha FIFA que se disputará desde la 1:00 p. m. (hora peruana), en el Saputo Stadium de Montreal.

Presente de la ‘Bicolor’ y posible 11

La 'Bicolor' llega a este compromiso con el objetivo de conseguir su primera victoria en su gira por Norteamérica y continuar mejorando su estilo de juego, luego de haber caído frente a Estados Unidos y empatado con México.

Para este encuentro, se prevé que el comando técnico de Mano Menezes realice diversas variantes y otorgue minutos a jugadores que aún no han tenido participación. La alineación probable de Perú estaría conformada por Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez, Gianluca Lapadula y Piero Magallanes.

Estado de Canadá y posible alineación

Por su parte, la selección de Canadá arriba al duelo con sus principales estrellas en el plantel y motivada tras lograr una victoria por 1-0 frente a Chile gracias a un gol de Jonathan David. El delantero del Atlético Madrid se mantiene como la máxima figura del equipo norteamericano y buscará poner en aprietos a la zaga defensiva peruana durante el desarrollo del encuentro.

El conjunto canadiense saltará a la cancha con Dayne St. Clair en el arco; una línea defensiva integrada por Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Richie Laryea y Nathan Saliba; un mediocampo con Mathieu Choiniere, Jacob Shaffelburg y Ralph Priso; y una ofensiva compuesta por Jonathan David, Cyle Larin y Tajon Buchanan.


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