Perú cae 2-0 ante Canadá y suma otra derrota en esta fecha FIFA

La selección tuvo dificultades para generar peligro y no logró aprovechar sus principales ocasiones frente al arco del conjunto norteamericano.

La Selección Peruana no pudo ante la contundencia de Canadá y cayó 2-0 en el tercer partido de la Bicolor durante esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes volvió a mostrar dificultades para controlar el partido y fue ampliamente superado por el conjunto norteamericano.

El combinado nacional, que presentó una alineación similar a la utilizada ante Estados Unidos, tuvo problemas para imponer condiciones desde el inicio. Canadá dominó gran parte del encuentro y generó las principales ocasiones de peligro, mientras que Perú no logró aprovechar sus oportunidades frente al arco rival.

CANADÁ LO GANÓ EN EL PRIMER TIEMPO

Liam Millar a los 19 minutos recibió el balón por la banda derecha y envió un centro al corazón del área. La pelota fue rozada por Daniel Jebbison y quedó a disposición de Jacob Shaffelburg, quien sacó un zurdazo cruzado para vencer al arquero peruano y poner el 1-0.

El segundo gol llegó nuevamente por intermedio de Shaffelburg, quien aprovechó una buena jugada de Jebbison y un error de cálculo de Diego Romero para marcar el 2-0, resultado con el que ganarían el partido.

PERÚ NO APROVECHÓ SU OPORTUNIDAD

La Bicolor tuvo una de sus mejores ocasiones en los pies de Gianluca Lapadula. El delantero recibió un gran pase de Jhonny Vidales, pero definió de manera defectuosa pese a tener dos compañeros cerca.