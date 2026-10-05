Perú busca levantar cabeza ante Colombia tras una fecha FIFA complicada

La selección peruana ya se encuentra en Miami y realizará este lunes su último entrenamiento antes del duelo ante el conjunto colombiano.

En lo que será su último partido de esta fecha FIFA, la selección peruana enfrentará a Colombia en Miami. El encuentro está programado para este martes a las 6:46 p. m., donde el conjunto dirigido por Mano Menezes buscará cerrar la jornada con una victoria.

La Bicolor llega golpeada a este encuentro tras acumular dos derrotas frente a Estados Unidos y Canadá, además de un empate ante México. Por ello, la necesidad de conseguir un resultado positivo ante el conjunto cafetero será de suma importancia para el equipo peruano de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.

LA SELECCIÓN SE ALISTA PARA EL DUELO

La selección peruana llegó el domingo por la noche a Miami, donde se instaló para ultimar detalles de cara al partido frente a Colombia, programado en el estadio del Inter de Miami.

Por otro lado, el conjunto dirigido por Mano Menezes tiene previsto realizar este lunes un entrenamiento a las 3:00 p. m., hora peruana, con el objetivo de quedar listo para el encuentro del martes.