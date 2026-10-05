Ignacio Buse podría enfrentar por primera vez a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái

Ignacio Buse ya conoce el camino que deberá superar en el Masters 1000 de Shanghái 2026, uno de los torneos más importantes de la gira asiática. El peruano, ubicado en el puesto 35 del ranking ATP, quedó entre los 32 cabezas de serie y comenzará directamente en segunda ronda, donde enfrentará al ganador del partido entre el checo Vit Kopriva (68° ATP) y el belga Zizou Bergs (38° ATP). Su estreno está previsto para el viernes 9 o sábado 10 de octubre, a falta de la programación oficial.

Buse espera rival para su debut en Shanghái

El primer obstáculo de ‘Nacho’ saldrá de un duelo entre dos tenistas que buscan recuperar terreno luego de resultados adversos. Kopriva y Bergs llegan con dos derrotas consecutivas: el checo fue eliminado en su estreno en el ATP 500 de Pekín, mientras que el belga corrió la misma suerte en el ATP 500 de Tokio. Sin embargo, cada posible rival plantea un escenario muy diferente para el representante nacional.

Si Kopriva consigue avanzar, será un adversario conocido para Buse. Ambos se han enfrentado en cinco oportunidades y el checo domina el historial por 3-2, incluyendo dos encuentros durante la presente temporada. Si Bergs se impone, en cambio, será un desafío inédito: el peruano nunca ha enfrentado al belga en el circuito profesional.

Carlos Alcaraz aparece en el horizonte

El gran atractivo para el tenis peruano podría llegar en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. Si Ignacio Buse supera su debut, tendría la posibilidad de cruzarse por primera vez con Carlos Alcaraz, número 3 del ranking ATP y uno de los principales referentes del tenis mundial. Un enfrentamiento entre ambos supondría uno de los partidos de mayor repercusión internacional en la carrera del ‘Colorado’.

Antes de pensar en Alcaraz, Buse deberá romper una barrera que todavía tiene pendiente en esta categoría: superar la segunda ronda de un Masters 1000. Shanghái representa una nueva oportunidad para continuar su crecimiento en la élite y confirmar el gran momento que lo llevó hasta el puesto 35 del mundo. Primero deberá vencer a Kopriva o Bergs; después podría aparecer el desafío más esperado: medirse frente a frente con una de las principales figuras del circuito ATP. (Con información de Infobae).