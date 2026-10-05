Oliver Sonne es desconvocado de la Selección Peruana para amistoso ante Colombia

La FPF informó que el lateral derecho retornará a Inglaterra tras una evaluación médica y en coordinación con el Burnley. El jugador habría vuelto a sentir molestias en una de sus rodillas.

Oliver Sonne quedó fuera de la convocatoria de la Selección Peruana para el partido amistoso ante Colombia. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó su desconvocatoria mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que señaló que la decisión fue tomada tras una evaluación médica.

Según informó la FPF, la medida fue coordinada con el Burnley, club inglés donde milita el lateral derecho. “Tras una evaluación médica y en coordinación permanente y cordial con el Burnley, el jugador Oliver Sonne ha sido desafectado de la presente convocatoria para el partido ante Colombia”, indicó la entidad.

De acuerdo con información difundida en medios, Sonne habría vuelto a sentir molestias en una de sus rodillas, por lo que se determinó que regrese a Inglaterra para iniciar su proceso de recuperación con su club. De esta manera, el futbolista no será considerado para el próximo compromiso de la Bicolor.

DUELO ANTE COLOMBIA

Perú enfrentará a Colombia este martes 6 de octubre en el NU Stadium de Miami, recinto con capacidad para 26 700 espectadores. El encuentro podrá ser seguido por las señales de América TV, América tvGO, Gol Caracol, Canal RCN y RCN YouTube, mientras que RPP.pe ofrecerá el minuto a minuto del partido.