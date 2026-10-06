Perú vs Colombia HOY: la posible alineación para amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

La selección peruana, bajo la dirección técnica de Mano Menezes, afronta un nuevo partido amistoso de preparación internacional frente a su similar de Colombia este martes 6 de octubre en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.

Este encuentro, programado en el marco de la fecha FIFA, sirve a ambas escuadras como evaluación con miras a las próximas Eliminatorias 2030. Para este compromiso, el entrenador de la 'Bicolor' mantendría el once que jugó ante México.

Posible alineación de Perú

El capitán Pedro Gallese estará en el arco, acompañado en la defensa por Marcos Huamán, Renzo Garcés, Erick Noriega y Marcos López. En la volante se ubicarán Wilder Cartagena, Oslimg Mora y Yoshimar Yotún, mientras que los encargados del ataque serán Jairo Vélez, Piero Magallanes y Adrián Ugarriza, con Gianluca Lapadula en la banca como primera alternativa.

Posible 11 de Colombia

Por su parte, el seleccionado colombiano dirigido por Néstor Lorenzo mantendría una base de jugadores que disputaron la Copa del Mundo a mitad de año, con un esquema de 4-2-3-1 o 4-3-3 y variantes en la portería. El once probable de Colombia estaría conformado por Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Jhon Solís; Jhon Arias, Juan Manuel Rengifo, Yaser Asprilla y Luis Suárez.

Horarios y transmisión del encuentro

El partido entre Perú y Colombia se jugará este martes 6 de octubre de 2026 a las 6:45 PM (hora peruana y colombiana) en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. La transmisión oficial del encuentro amistoso por fecha FIFA estará a cargo de Movistar Deportes mediante señal abierta, cable y streaming.