FPF prepara cambios para 2027: volvería la bolsa de minutos y bajarían los extranjeros

La medida busca impulsar la formación de jóvenes talentos para fortalecer sus oportunidades en el fútbol profesional y facilitar futuras transferencias al extranjero.

A pocos meses de finalizar el campeonato de fútbol peruano, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) viene evaluando plantear algunas modificaciones para el torneo correspondiente a la temporada 2027.

Una de las principales novedades sería el posible regreso de la bolsa de minutos, así como una reducción progresiva del número de futbolistas extranjeros permitidos en los equipos que participan en el campeonato.

PRESENCIA DE JUGADORES SUB-20

Asimismo, también se evalúa otorgar una mayor participación a los jugadores Sub-20. La propuesta contempla que dos futbolistas de esta categoría deban cumplir con una determinada cantidad de minutos durante la temporada.

Esta medida tendría como finalidad que los clubes puedan formar y potenciar a jóvenes talentos para, posteriormente, contribuir a la selección peruana y generar oportunidades de venta al extranjero.

REDUCCIÓN DE EXTRANJEROS Y CAMBIOS EN LA CONAR

Otro de los puntos que se evalúan modificar es la reducción del número de jugadores extranjeros permitidos en la Liga 1, que actualmente establece un límite de siete futbolistas por equipo.

Por otro lado, también se contemplan cambios en la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), principalmente en lo relacionado con la parte gerencial de la institución.