Neymar y su emotivo mensaje para Messi: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol”

El astro brasileño recordó los años que compartió con el argentino en Barcelona y París Saint-Germain, y destacó su legado antes de su último partido con Argentina.

Neymar dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi antes del último partido del argentino con la camiseta de la Selección Argentina. El astro brasileño recordó la trayectoria de su excompañero y le deseó que disfrutara cada momento de una jornada marcada por los homenajes y el reconocimiento de los aficionados del mundo del fútbol.

A través de sus redes sociales, Neymar destacó la dimensión mundial de la carrera de Messi y aseguró que su legado trasciende las fronteras de Argentina. El atacante brasileño resaltó todo lo que el capitán de la Albiceleste aportó al fútbol y expresó su admiración por haber podido compartir una parte importante de su carrera junto a él.

“Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado”, fue uno de los mensajes que Neymar dedicó a Lionel Messi. El actual jugador del Santos también recordó que ambos protagonizaron importantes momentos tanto dentro como fuera de las canchas.

COMPARTIERON EQUIPO

La amistad entre ambos futbolistas se consolidó durante su etapa en el Barcelona, donde compartieron equipo junto a Luis Suárez y conformaron uno de los tridentes ofensivos más recordados del fútbol mundial. Posteriormente, Neymar y Messi volvieron a coincidir en el París Saint-Germain. Con su mensaje, el brasileño se sumó a los homenajes dedicados al argentino y cerró su despedida con un contundente: “Gracias, Leo Messi”.