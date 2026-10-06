Perú cayó 2-0 ante Colombia y cerró la fecha FIFA sin triunfos

La selección peruana no pudo sostener su buen inicio y terminó perdiendo ante el cuadro cafetero. Velásquez y Arcila marcaron los goles del encuentro.

La selección peruana volvió a quedarse con las manos vacías al caer 2-0 ante Colombia en Miami, en un partido que marcó el cierre de sus amistosos de la fecha FIFA. El conjunto dirigido por Mano Menezes mostró una mejor versión durante los primeros minutos, pero no logró transformar sus oportunidades en goles.

Perú comenzó presionando la salida colombiana y generó las primeras ocasiones claras del partido. Sin embargo, la falta de contundencia permitió que Colombia se acomodara progresivamente en el terreno de juego y tomara el control de la posesión, aunque sin generar demasiado peligro sobre el arco defendido por Pedro Gallese.

En el segundo tiempo, el cuadro cafetero encontró el camino del gol. A los 56 minutos, Velásquez aprovechó un mal rechazo de la defensa peruana y sacó un potente remate desde fuera del área para poner el 1-0. La situación se complicó aún más para la bicolor cuando Araujo recibió la tarjeta roja por una falta como último hombre, dejando a Perú con diez jugadores.

CON SUPERIORIDAD NUMÉRICA

Colombia aprovechó la superioridad numérica y manejó los minutos finales del encuentro. Cuando Perú ya tenía pocas opciones para reaccionar, Arcila apareció a los 91 minutos y, tras un leve desvío, remató desde el borde del área para establecer el definitivo 2-0. Con este resultado, la selección peruana cerró sus amistosos sin conseguir una victoria y prolongó su irregular momento.