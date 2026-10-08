Investigan presunta venta de licencias de entrenador: Paolo Guerrero aparece entre los mencionados

El informe menciona a Guerrero, pero no señala que el delantero peruano haya falsificado documentos ni utilizado una licencia irregular para ejercer como entrenador.

Tras una investigación periodística que reveló una presunta red dedicada a la comercialización de licencias para ejercer como director técnico, el nombre de Paolo Guerrero se ha visto involucrado en el presunto caso de estafa.

El caso fue investigado durante cerca de dos años por el medio brasileño UOL Esporte y estaría relacionado con el exfutbolista argentino Alejandro Mancuso, quién habría ofrecido a reconocidas figuras del fútbol sudamericano un mecanismo para obtener de manera acelerada certificados de entrenador vinculados a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Además de Guerrero, en el caso aparecen nombres como Roberto Carlos, Felipe Melo, Thiago Silva, Diego Lugano, Luiz Gustavo, Alex de Souza, Petkovic y Paulinho. Según el informe, los pagos podían llegar hasta los 100.000 reales, unos 20.000 dólares, a cambio de licencias correspondientes a las categorías C, B, A y PRO, además de carnés y certificados.

IRREGULARIDAD DE DOCUMENTOS

Según la investigación, el proceso regular de formación de la ATFA demanda aproximadamente tres años, mientras que la vía ofrecida por Mancuso habría permitido obtener las credenciales en un periodo de entre una semana y diez días.

El informe también detectó presuntas inconsistencias en algunos de los documentos. Entre ellas figuran códigos QR que no dirigían a sistemas oficiales de verificación, firmas atribuidas a antiguos representantes de la ATFA y datos que no coincidirían con los registros de la institución.

PAOLO GUERRERO APARECE ENTRE LOS NOMBRES MENCIONADOS

Respecto a Paolo Guerrero, la investigación lo incluye entre los futbolistas relacionados con la presunta operación. Sin embargo, el informe difundido hasta el momento no señala que el delantero peruano haya participado en la falsificación de documentos ni que haya utilizado una licencia irregular para ejercer como entrenador.

Algunos de los otros futbolistas mencionados brindaron explicaciones sobre sus casos. Varios aseguraron que consideraban estar contratando un procedimiento legítimo o que desconocían las posibles irregularidades.