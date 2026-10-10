Federación portuguesa abre expediente disciplinario a Cristiano Ronaldo y le impone "suspensión preventiva"

La Federación Portuguesa de Fútbol anunció este sábado la apertura de un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo y le impuso una "suspensión preventiva" tras su repentina salida de la selección.

La medida responde a los desacuerdos del delantero con el seleccionador Jorge Jesus, luego de que el jugador no fuera alineado en el partido disputado contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre.

De acuerdo con el Comité Disciplinario de la FPF, al proceso se le ha otorgado "carácter urgente" y el caso se encuentra ahora en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria. La resolución de la Sección No Profesional, emitida el 9 de octubre, busca determinar la eventual relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre.

Desavenencias técnicas y postura de CR7

Según una nota del exmadridista, el motivo del desentendimiento fue que Jesus lo hizo calentar durante media hora para luego no ingresarlo al campo de juego. Esta situación provocó que Cristiano Ronaldo abandonara de forma abrupta la concentración de la selección el pasado 30 de septiembre.

Asimismo, en su comunicado, la estrella del fútbol afirmó que aceptaba una sanción por su decisión y dejó la puerta abierta a un posible regreso a la selección de Portugal tras cumplir el castigo impuesto.