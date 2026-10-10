Selección peruana de pesas conquista 11 medallas en el 2⁰ Clasificatorio Panamericano en México

La delegación nacional de levantamiento de pesas obtuvo un total de 11 medallas en el 2⁰ Clasificatorio Panamericano, que se realizó del 4 al 8 de octubre en Nayarit, México. Hernán Viera, integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), conquistó dos preseas de bronce en las últimas jornadas.

Con garra y coraje, Viera obtuvo sus preseas de bronce en la modalidad de Envión con 205 kg y en Total con 345 kg, para demostrar que atraviesa un gran nivel.

Otro que consiguió medallas fue Florian Porras, quien se quedó con tres de bronce: en Arranque con 115 kg, en Envión con 146 kg y en Total con 261 kg.

Estas cinco medallas se sumaron a las seis que se habían logrado en los primeros días, gracias las tres de oro de Shoely Mego y a las tres de plata de David Bardalez.

La actual gestión del IPD felicitó los triunfos de nuestros deportistas, quienes están concentrados en su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Este fue el 2⁰ Clasificatorio Panamericano de Levantamiento de Pesas con miras a Lima 2027. El primero se realizó el mes pasado en Ecuador y el tercero, y último, será el próximo año en una sede por definir. Para definir a los clasificados a Lima 2027, se tomarán en cuenta las tres mejores marcas obtenidas por los participantes.