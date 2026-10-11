Universitario empató 2-2 con Melgar: equipo crema perdió la oportunidad de ser líder del Clausura

Esta noche, en el Monumental, con un doblete de Álex Valera, Universitario logró un empate en los minutos finales del partido tras ir cayendo 2-0 ante Melgar, que se adelantó con goles de Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar.

Desde el inicio, el cuadro merengue se mostró desdibujado; el regreso de Fabián Bustos como director técnico no fue muy auspicioso que digamos, y los cremas perdieron la oportunidad de liderar el Torneo Clausura 2026.

SUMÓ 21 PUNTOS

En la etapa final, la escuadra arequipeña dejó de pisar el acelerador y eso fue una grave decisión ante Universitario, que, a pesar de un juego discreto, empató con dos goles de cabeza de Álex Valera a los 84 y 86 minutos.

Con este resultado, que fue muy criticado por los hinchas a la salida del estadio de Ate Vitarte, el cuadro merengue sumó 21 puntos y se ubica en la tercera posición del Clausura.

ALINEACIONES

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera.