Sporting Cristal venció 1-0 a UTC en Cajamarca y es el nuevo líder del Torneo Clausura 2026

Con un gol de Luis Iberico, el cuadro celeste consiguió tres puntos importantes en la fecha 11 de la Liga 1 y alcanzó los 22 puntos, ubicándose en la cima por diferencia de goles.

Sporting Cristal consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente a UTC en Cajamarca y se convirtió en el nuevo líder del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Te Apuesto. El encuentro, correspondiente a la undécima jornada del campeonato peruano, fue disputado y contó con oportunidades para ambos equipos, pero el conjunto rimense logró marcar la diferencia en condición de visitante.

El único tanto del partido llegó a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Luis Iberico conectó de cabeza tras una jugada de pelota parada para adelantar a los celestes. La anotación permitió al equipo dirigido por su comando técnico manejar la ventaja y sostener el resultado hasta el pitazo final, pese a los intentos del conjunto cajamarquino por encontrar el empate.

Con este triunfo, Sporting Cristal sumó 22 puntos y alcanzó el primer lugar de la tabla del Torneo Clausura gracias a su diferencia de goles. En la próxima fecha, los celestes jugarán como locales frente a Comerciantes Unidos, con el objetivo de mantenerse en la pelea por el título. El equipo llegó a este compromiso tras derrotar por 3-1 a Atlético Grau en la jornada anterior.

COMPROMETIDO CON EL DESCENSO

Por su parte, UTC atraviesa un complicado momento deportivo y quedó seriamente comprometido en la lucha por evitar el descenso. El conjunto cajamarquino apenas suma dos puntos en el Clausura y necesita mejorar sus resultados en las próximas jornadas para salir de la parte baja de la clasificación. La derrota ante Sporting Cristal representa un nuevo golpe para el equipo, que venía de caer por 3-2 frente a Sport Huancayo.