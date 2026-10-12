Perú logró el subcampeonato del Sudamericano de Vóley Sub 19

La selección peruana de vóley Sub 19 alcanzó el subcampeonato del Sudamericano de Vóley tras caer por 3-0 ante Argentina en la gran final. El combinado nacional no logró frenar el poder ofensivo de las Panteritas, que se impusieron con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15, y se quedaron con el título continental. Pese a la derrota, Perú cerró su participación en el segundo lugar del certamen.

Argentina impuso su superioridad desde el primer set

Desde el inicio del encuentro, la selección argentina mostró contundencia en el ataque y una sólida defensa que complicó a las peruanas. En el primer set, las Panteritas registraron 13 puntos de ataque, cuatro de bloqueo y dos de servicio, mientras que Perú apenas consiguió seis, tres y ninguno, respectivamente. Esta diferencia permitió que las albicelestes se llevaran el parcial por 25-12.

El segundo set mantuvo prácticamente el mismo desarrollo. La selección peruana tuvo dificultades para encontrar espacios en la defensa rival y no consiguió sumar puntos mediante bloqueos ni servicios directos. Argentina, por su parte, acumuló seis puntos entre ambos fundamentos y volvió a imponerse por 25-12, quedando a un solo set de conquistar el campeonato.

Perú intentó reaccionar, pero Argentina aseguró el título

Con el marcador en contra, la Bicolor buscó reaccionar en el tercer set y mostró una ligera mejoría en su rendimiento. Sin embargo, los problemas de efectividad en el servicio y el bloqueo continuaron siendo determinantes. Argentina mantuvo su dominio ofensivo, duplicó los puntos de ataque de Perú y cerró el parcial por 25-15, asegurando la victoria en tres sets consecutivos.

De esta manera, Argentina se coronó campeona del Sudamericano de Vóley Sub 19, mientras que Perú obtuvo el subcampeonato tras alcanzar la instancia decisiva del torneo. El resultado dejó en evidencia la diferencia de efectividad entre ambas selecciones durante la final, especialmente en los fundamentos de ataque, bloqueo y servicio.