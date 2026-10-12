¡Polémica en Matute! Guede cuestiona gol anulado y lanza fuerte mensaje al VAR

Tras la victoria de Alianza Lima por 2-0 sobre Cusco FC, Pablo Guede aún mantiene su malestar por cómo se desarrolló el compromiso que a pesar del dominio de su equipo hubieron situación que no le parecieron adecuadas.

Una de las principales quejas del técnico argentino fue la anulación del gol de Kevin Quevedo en el primer tiempo, debido a un supuesto fuera de juego. "Voy a tratar de bajar los decibeles porque se me hace muy difícil después de lo que vivimos acá y lo que aguantamos en el torneo. Jamás me quejé, pero lo de hoy clama al cielo. El árbitro no tiene nada que ver (...) Todas las cosas malas que nos han pasado, es por culpa del VAR. Eso lo tenemos clarísimo", indicó.

ARREMETIÓ POR GOL ANULADO

El entrenador íntimo cuestionó el uso del videoarbitraje (VAR) en los partidos de su equipo, dando a entender que las decisiones arbitrales estarían perjudicando cada vez más a sus dirigidos.

"Todas las decisiones que van al VAR son en contra de nosotros. Yo puedo entender que no quieren que salgamos campeones, que no quieran que haya una final, pero no busquen por donde no hay. Venimos tranquilos (...) Lo que pasó deja mucho que desear con el VAR. Demasiado. Fue increíble. Que un jugador esté con los dos pies en su campo y le cobren fuera de juego... Entiendo que no quieran que salgamos campeones, pero van a tener que hacer un poquito más. Estamos vivos. Hay que ver si lo logran", manifestó.

EXPRESÓ SU MOLESTIA

Asimismo, expresó su malestar por las constantes decisiones que, considera, perjudican a Alianza Lima en lo que va del Torneo Clausura 2026. Además, señaló que estas situaciones terminan afectando el trabajo realizado por todo su equipo. "No estoy enojado, sino dolido porque juegan con el trabajo de 40 familias. Con el desgaste y el sacrificio de 40 futbolistas. Lo de hoy fue increíble. Solo que quejé con respeto", expresó.

Por otro lado, indicó que no les queda margen de error y que los partidos restantes serán como finales para poder llegar al objetivo. "El sacrificio marca la pauta de este equipo. Se puede dar o no el resultado. Estamos bien. Estamos muy bien. Hay que llegar a 35 (puntos). Sabemos que nos quedan seis finales y no tenemos margen de error. Contra todos y contra todo. Lo tengo clarísimo. Ya basta, después de lo de hoy. Aburren. Dejen que el fútbol ponga a cada uno en donde se merece. Hasta me dieron ganas de irme de la cancha", concluyó.